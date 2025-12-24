Đột nhập trung tâm y tế để trộm cắp

Ngày 24/12, Công an xã Chợ Rã cho biết đơn vị vừa chuyển hồ sơ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Cắm (34 tuổi, trú tại Khuổi Chuổng, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại Trung tâm Y tế Ba Bể liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, gây mất an ninh, trật tự, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Hoàng Văn Cắm (Ảnh: C.A.).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chợ Rã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, điều tra. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Hoàng Văn Cắm là đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan công an, Cắm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng cho biết, do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để lấy tiền sử dụng ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các ngày 8 và 9/12, Hoàng Văn Cắm đã lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các nạn nhân để trộm cắp 3 chiếc điện thoại di động, với tổng trị giá tài sản khoảng 10 triệu đồng.