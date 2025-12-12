Đột nhập nghĩa trang trộm cắp trụ đá 100 tuổi

Ngày 12/12, Công an phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Chung (SN 1991, trú tại phố Lợi, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Hữu Chung tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Đông Hoa Lư).

Trước đó, Công an phường Đông Hoa Lư tiếp nhận đơn trình báo của anh Đinh Xuân Toàn (công dân trên địa bàn) về việc ngôi mộ của gia đình tại nghĩa trang tổ dân phố Phú Hào bị kẻ gian trộm cắp 1 trụ đỡ làm bằng đá hình trụ, cao khoảng 60cm, đường kính hai đầu trụ khoảng 30cm, được xây trên mộ cách đây khoảng 100 năm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hoa Lư đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Trần Hữu Chung.

Đối tượng Chung khai nhận, từng có 1 tiền án về Tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Do cần tiền tiêu xài, đối tượng sử dụng xe máy biển kiểm soát 36B8-024.52 làm phương tiện để đi trộm cắp tài sản.

Sau khi tiến hành thăm dò địa điểm, ngày 21/11, lợi dụng vắng vẻ, không có người qua lại tại khu nghĩa trang thuộc một cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường Đông Hoa Lư, Chung đã trộm cắp trụ đá của gia đình anh Toàn, sau đó mang đi bán được số tiền 10 triệu đồng.

Công an phường Đông Hoa Lư đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.