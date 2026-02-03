Vì sao bà chủ Mỹ Châu Pharmacy được giảm 13 năm tù?

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa chấp nhận kháng cáo của Lê Thị Mỹ Châu (58 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group), giảm hình phạt từ 17 năm xuống còn 4 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, Lê Quốc Kháng (46 tuổi, ca sĩ) bị tuyên y án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam, cựu cán bộ công an, được chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án từ 8 năm xuống còn 4 năm 6 tháng tù.

Bà Lê Thị Mỹ Châu (Ảnh: Thỏ Mộc).

Trong suốt quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm, bà Châu không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. Tuy nhiên, đến giai đoạn phúc thẩm, bị cáo đã thay đổi nhận thức, không tiếp tục kêu oan và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Châu cho rằng việc bị cáo giao tiền xuất phát từ nhận thức sai lầm, khi cho rằng đây là khoản tiền dùng để khắc phục hậu quả cho người khác, với mong muốn giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn, chứ không nhằm mục đích mua chuộc hay tác động đến hoạt động công vụ. Theo quan điểm bào chữa, ý chí của bị cáo không hướng đến hành vi đưa hối lộ; bị cáo đã trở thành người bị lợi dụng trong quan hệ tiền bạc thông qua trung gian.

Luật sư cũng cho rằng bị cáo Châu đã chủ động tố giác hành vi sai phạm trước khi bị phát giác, do đó đủ điều kiện để được áp dụng chính sách khoan hồng theo quy định tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bên cạnh đó, bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội như nhận phụng dưỡng hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, tổ chức.

Theo HĐXX, việc tòa án cấp sơ thẩm kết tội và tuyên phạt bà Châu về tội Đưa hối lộ là đúng quy định pháp luật, tuy nhiên mức hình phạt được cho là còn nghiêm khắc. HĐXX phúc thẩm đã xem xét áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với bị cáo. Đồng thời, bị cáo Châu đã chủ động khai báo hành vi sai phạm trước khi bị phát giác, đủ điều kiện áp dụng khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

HĐXX cũng ghi nhận bị cáo có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho xã hội và được tặng bằng khen. Những tình tiết giảm nhẹ này chưa được xem xét, áp dụng ở cấp sơ thẩm.

Đối với bị cáo Nam, HĐXX nhận định tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả nên có căn cứ chấp nhận kháng cáo, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Riêng bị cáo Kháng, tòa cho rằng mức án 18 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ xem xét giảm án.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2024, thông qua người quen giới thiệu, Lê Thị Mỹ Châu quen biết Lê Quốc Kháng. Thời điểm này, nam ca sĩ tự xưng là cháu của một nguyên lãnh đạo cấp cao.

Cho rằng Kháng có mối quan hệ rộng, ngày 14/5/2024, Châu nhờ người này “chạy án” để Thái Khắc Hoàng được tại ngoại. Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (khi đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10, TPHCM cũ) để tìm cách thực hiện.

Nam đồng ý và yêu cầu ký hợp đồng thuê luật sư do mình chỉ định với giá 200 triệu đồng. Bà Châu đã chuyển cho nam ca sĩ tổng cộng 7 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Kháng chỉ chuyển cho Nam 480 triệu đồng. Bị cáo sử dụng số tiền còn lại vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.