Ca sĩ Quốc Kháng lĩnh 18 năm tù

Chiều 11/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ, 44 tuổi) 18 năm tù; Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) 8 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) lĩnh 17 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Kháng lĩnh 18 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, quá trình điều tra, bị cáo Kháng và Châu có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Kháng thay đổi một phần lời khai, cho rằng bị cáo thực hiện hành vi như cáo trạng nêu, nhưng không có mục đích chiếm đoạt tiền của bà Châu.

HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo Kháng khai không có ý thức chiếm đoạt tiền, nhưng Kháng đã khai báo rõ hành vi, diễn biến như cáo trạng đã nêu nên HĐXX vẫn áp dụng tình tiết thành khẩn cho bị cáo.

Trong vụ án này, bị cáo Kháng không có thẩm quyền giải quyết để làm theo yêu cầu "chạy án" của bà Châu, nhưng bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản. Tòa xác định Kháng là người trực tiếp thực hiện xuyên suốt hành vi phạm tội, nên mức án phải cao hơn bị cáo Nam mới đủ sức răn đe.

Tòa đánh giá hành vi của bà Châu là đưa tiền, nhằm mục đích nhờ tác động vào người có thẩm quyền, can thiệp cho Thái Khắc Hoàng (người "em xã hội" của bị cáo đang bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại.

Bị cáo Châu đưa tiền cho Kháng, nhưng sau đó yêu cầu của bà không được thực hiện nên mới làm đơn tố cáo nam ca sĩ. Do đó, HĐXX xác định cáo trạng truy tố chủ nhà thuốc Mỹ Châu về tội Đưa hối lộ là có căn cứ.

Đối với bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam, tại tòa, bị cáo phủ nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình không nhận tiền như cáo trạng quy kết. Theo HĐXX, trước khi thay đổi lời khai, trong quá trình điều tra, Nam thừa nhận đã nhận từ Kháng 480 triệu đồng để lo cho Hoàng được tại ngoại và thăm gặp người nhà.

Từ những phân tích trên, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo Kháng và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tòa cho rằng hành vi nêu trên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội...

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Kháng 18-20 năm tù, Nguyễn Hoàng Nam 8-10 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Mỹ Châu bị đề nghị 14-15 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Nam lĩnh 8 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen với Kháng. Lúc này, nam ca sĩ tự xưng là cháu của một nguyên lãnh đạo cao cấp trong Chính phủ.

Nghĩ người này có quan hệ rộng nên ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng "chạy án" cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại.

Bị cáo Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) để tìm cách "chạy án".

Sau đó, ông Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do cựu cán bộ công an này chỉ định với giá là 200 triệu đồng.

Sau đó, Kháng trao đổi lại với bà Châu. Tin tưởng những gì Kháng nói, bà Châu đã chuyển cho nam ca sĩ tổng số tiền được yêu cầu là 7 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Kháng chuyển cho Nam 480 triệu đồng và số còn lại dùng vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại.