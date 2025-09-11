Bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu chi 7 tỷ đồng để nhờ “chạy án”

Sáng 11/9, TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ, 44 tuổi) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

"Nổ" là cháu của lãnh đạo cấp cao

Theo cáo trạng, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen với Kháng. Lúc này, nam ca sĩ tự xưng là cháu của một nguyên lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ.

Nghĩ Kháng quen biết rộng, ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ nam ca sĩ tìm cách cho người em xã hội tên Thái Khắc Hoàng (đang bị tạm giam) được gặp gia đình và xin tại ngoại. Trước đó, Hoàng bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Châu và Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) để tìm cách “chạy án”.

Kháng nhận thông tin, tài liệu liên quan đến Thái Khắc Hoàng từ bà Châu rồi chuyển qua tin nhắn cho Nam. Nam khẳng định rất thân với điều tra viên đang thụ lý vụ án.

Kháng đề nghị giúp cho Hoàng được gặp gia đình và tại ngoại. Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do Nam chỉ định với giá là 200 triệu đồng.

Sau đó, Kháng trao đổi lại với bà Châu. Tin tưởng những gì Kháng nói, bà Châu đã chuyển cho nam ca sĩ tổng số tiền được yêu cầu là 7 tỷ đồng.

Đến ngày 29/5/2024, Hoàng vẫn chưa được tại ngoại nên bà Châu yêu cầu Kháng đưa đến gặp Nam tại một quán cà phê. Sau cùng, Nam và Kháng không giúp được Hoàng tại ngoại như đã hứa hẹn, nên trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc của bà Châu.

Cho rằng mình bị lừa, bà Châu làm đơn tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM.

Lo cho người em xã hội không thành

Lê Quốc Kháng không có khả năng giúp bị can Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, nhưng vẫn đưa thông tin gian dối để bà Lê Thị Mỹ Châu tin tưởng và giao 7 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Kháng đưa cho Nam 480 triệu đồng. Nam ca sĩ dùng số tiền còn lại để trả nợ và tiêu xài, đến nay không có khả năng trả lại.

Cơ quan chức năng cũng xác định Lê Nguyễn Hoàng Nam không phải là người giải quyết vụ án, không liên lạc với người có thẩm quyền để giúp Thái Khắc Hoàng tại ngoại. Nam đã dùng thủ đoạn gian dối để nhận 480 triệu đồng và chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Còn bà Lê Thị Mỹ Châu đã trực tiếp đưa 7 tỷ đồng cho Kháng với mục đích tác động lên người có chức vụ, quyền hạn để "chạy" cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại.

Quá trình điều tra, bà Châu khai mượn 6 tỷ đồng của một người phụ nữ ở Lâm Đồng để đưa cho Kháng nhằm mục đích “chạy án”. Đồng thời, người phụ nữ này cũng cung cấp một số tài liệu liên quan tới hành vi phạm tội của nam ca sĩ Quốc Kháng và đồng phạm.

Cáo trạng xác định hành vi nêu trên của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.