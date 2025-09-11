Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy đối chất ca sĩ Quốc Kháng, lời khai bất nhất

Sáng 11/9, TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ, 44 tuổi) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Nguyễn Hoàng Nam kêu oan (Ảnh: Xuân Duy).

Người đầu tiên ra bục khai báo, bị cáo Nam phủ nhận cáo buộc nhận tiền từ Kháng. Bị cáo cho rằng chỉ hướng dẫn Kháng thuê luật sư theo đúng quy định pháp luật, không hứa hẹn hay “chạy án” như cáo trạng nêu.

Bị cáo Lê Quốc Kháng khai bà Châu đối xử tốt với mình nên đã giúp đỡ người nhà của bà. Khi Kháng hỏi, Nam đồng ý hỗ trợ nhưng thông qua luật sư. Sau đó, cả hai cùng gặp luật sư để nhờ giúp đỡ người nhà bà Châu.

Kháng khai không có ý định lừa bà Châu. Số tiền nhận được, bị cáo đã dùng trả nợ cho “anh em xã hội” do trước đó có vay mượn. Về số tiền chiếm đoạt, Kháng khai dùng trả nợ, chuộc xe đã cầm cố trước đó, chi tiêu vào mục đích cá nhân chứ không thực hiện yêu cầu của bà Châu.

Trước HĐXX, bị cáo Châu khai mới quen biết Kháng và qua giới thiệu của nam ca sĩ nên đã nhờ “chạy án” để Thái Khắc Hoàng (đang bị tạm giam) được tại ngoại.

Đối với cáo buộc tội Đưa hối lộ, bà Châu phủ nhận. Chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu cho biết, đã chủ động tố giác hành vi lừa đảo của Kháng và Nam. Theo bị cáo, 1 tỷ đồng đưa cho Kháng là để thuê luật sư, 6 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án của Hoàng, không xuất phát từ động cơ hối lộ.

Được gọi đối chất, bị cáo Kháng cho rằng lời khai của bà Châu “chưa đúng thực tế”, Kháng nói mục đích nhận tiền là để giúp Hoàng.

Trước sự thay đổi lời khai, đại diện VKS tiếp tục xét hỏi Kháng và các đồng phạm để làm rõ sự thật vụ án.

Bị cáo Châu (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen với Kháng. Lúc này, nam ca sĩ tự xưng là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nghĩ người này có quan hệ rộng nên ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng "chạy án" cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại.

Bị cáo Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) để tìm cách "chạy án".

Sau đó, ông Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do cựu cán bộ công an này chỉ định với giá là 200 triệu đồng.

Sau đó, Kháng trao đổi lại với bà Châu. Tin tưởng những gì Kháng nói, bà Châu đã chuyển cho nam ca sĩ tổng số tiền được yêu cầu là 7 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Kháng chuyển cho Nam 480 triệu đồng và số còn lại dùng vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại.