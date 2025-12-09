Kết cục khi "chat sex" trên mạng

Ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "chat sex" trên mạng.

Theo đó, thời gian gần đây, trên các mạng xã hội Facebook, Telegram… xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khiêu gợi sau đó chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm “chat sex”.

Công an Hà Nội cho biết nhiều thanh niên tò mò, nhẹ dạ đã sa vào cạm bẫy và bị các đối tượng đe dọa, tống tiền.

Tin nhắn đe dọa nạn nhân của các đối tượng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trong quá trình “chat sex”, các đối tượng sẽ quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó, chúng dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại.

Nhiều nạn nhân do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên đã ngậm ngùi chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan công an.

Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội; không tham gia các hội nhóm đồi truỵ, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ “chat sex”.

Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, người dân cần đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.