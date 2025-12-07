Bí mật trong chiếc Kia K3 bị 141 Hà Nội phát hiện

Ngày 7/12, tổ công tác Y25/141 Công an Hà Nội đã bàn giao một đối tượng cho Công an xã Hoài Đức để xác minh, điều tra hành vi tàng trữ vũ khí, ma túy.

Trước đó, lúc 22h45 ngày 6/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Vạn Xuân (thuộc khu 6, xã Hoài Đức, Hà Nội), tổ công tác Y25/141 phát hiện ô tô Kia K3 màu trắng có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Dậu cùng toàn bộ tang vật (Ảnh: ANTĐ).

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện được xác định là Nguyễn Văn Dậu (32 tuổi, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe cất giấu một khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn.

Tiếp tục kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại chất nghi là ma túy, gồm các viên nén màu hồng, tinh thể màu trắng nghi là ma túy “đá”, “ngựa”, “kẹo”, ketamine, cùng nhiều túi nilon chứa dung dịch nghi là ma túy dạng “nước vui”.

Toàn bộ tang vật được cất giấu trong các hộp nhựa, túi nilon nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao Nguyễn Văn Dậu và toàn bộ tang vật cho Công an xã Hoài Đức.