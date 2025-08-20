Hai đối tượng "phê" ma túy lạng lách ô tô chạy trốn CSGT

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.T. (SN 1999), chở theo T.C.C. (SN 2001), đều trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy.

Phòng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ phương tiện và bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hai đối tượng V.T. và T.C.C. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 15h20 cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện ô tô con biển kiểm soát 43E-018.xx có dấu hiệu nghi vấn tại số 142 Nguyễn Tri Phương.

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Khi đến giao lộ Lê Duẩn - Điện Biên Phủ, lực lượng đã khống chế, dừng phương tiện và đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh, cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy, tạm giữ phương tiện và bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua, thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp lái xe dương tính với ma túy, kịp thời ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Vụ việc trên thêm một lần nữa là lời cảnh tỉnh ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn giao thông, tính mạng của nhiều người vô tội.

Mỗi công dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết nói “không” với ma túy, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và lành mạnh.