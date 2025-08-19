“Bà trùm" ma túy nhận tội liên quan đến cái chết của tài tử phim “Friends”

Ngày 18/8, Bộ Tư pháp Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết Jasveen Sangha, 42 tuổi, đã nhận tội trước một số cáo buộc, bao gồm: điều hành cơ sở tàng trữ ma túy, buôn bán ketamine (một dạng ma túy tổng hợp) và phân phối ketamine dẫn đến cái chết của người khác.

Jasveen Sangha là người bị tình nghi đã phân phối ma túy, gây ra cái chết của tài tử Matthew Perry.

Tài tử Matthew Perry (bên trái ảnh) và "bà trùm" ma túy Jasveen Sangha (Ảnh: Getty, Shutterstock).

Theo cáo trạng từ các công tố viên, Jasveen Sangha đã giao ma túy cho Erik Fleming, một người quen của Matthew Perry. Fleming sau đó đã đưa số ma túy này cho Kenneth Iwamasa, trợ lý riêng của nam diễn viên phim Friends.

Iwamasa thừa nhận đã tiêm ma túy nhiều lần cho Matthew Perry.

Cáo trạng cho biết Fleming đã lấy 50 lọ ketamine từ Sangha và Sangha đã cho phép Fleming mang một mẫu về để Perry dùng thử.

Theo thỏa thuận nhận tội của Sangha vào ngày 28/10/2023, trợ lý của nam diễn viên Iwamasa đã tiêm cho anh ít nhất 3 mũi ma túy lấy từ Sangha và chính số thuốc này đã gây ra cái chết của nam diễn viên.

Sau khi biết tin Matthew Perry qua đời, Sangha đã gọi điện cho Fleming để bàn bạc về cách chối bỏ trách nhiệm trong vụ án này.

Sau đó, họ đã chỉnh sửa ứng dụng tin nhắn để xóa đi cuộc trao đổi giữa 2 người, hòng giấu đi bằng chứng.

Nam diễn viên Matthew Perry trong loạt phim ăn khách "Friends" (Ảnh: Warner Bros).

Matthew Perry được tìm thấy tử vong trong bồn tắm tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ, vào tối 28/10/2023.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, tài tử Perry qua đời do "tác dụng cấp tính của ketamine", cùng với một số yếu tố khác như đuối nước, bệnh động mạch vành và ảnh hưởng của buprenorphine (một loại thuốc dùng để điều trị cai nghiện).

Ngôi sao của loạt phim Friends ra đi ở tuổi 54.

Trước khi qua đời, Perry vốn đang điều trị tâm lý và được bác sĩ cho sử dụng ketamine. Nhưng hàm lượng ketamine được sử dụng theo đơn trong điều trị tâm lý nằm ở ngưỡng an toàn, còn hàm lượng ketamine tìm thấy trong thi thể nam tài tử ở mức quá cao, gây nên tình trạng quá liều.

Lượng ketamine được kê cho Perry trong hoạt động điều trị chứng trầm cảm và rối loạn lo âu sẽ đào thải nhanh trong vòng 24 giờ. Lần cuối cùng Perry được bác sĩ cho sử dụng ketamine theo đơn cách thời điểm nam tài tử qua đời tới hơn một tuần. Vì vậy, việc sử dụng ketamine trong điều trị tâm lý không thể là nguyên nhân dẫn tới kết cục bi kịch của nam tài tử.

Các công tố viên cho biết Sangha đã thừa nhận cất trữ, đóng gói và phân phối nhiều loại ma túy, bao gồm ketamine và methamphetamine, tại nhà riêng ở phía Bắc Hollywood, từ tháng 6/2019.

Bốn bị cáo khác cũng đã nhận tội trong vụ án này, bao gồm Kenneth Iwamasa và Erik Fleming, cùng với 2 bác sĩ là Mark Chavez và Salvador Plasencia. Họ sẽ bị tuyên án trong vài tuần tới.

Ngoài ra, Sangha cũng thừa nhận đã bán 4 lọ ketamine cho một nạn nhân khác tên là Cody McLaury vào tháng 8/2019. Vài giờ sau khi dùng thuốc, McLaury cũng qua đời vì sốc thuốc.