Bắt trọn “ổ buôn” ma túy lớn tại Đà Nẵng, thu hơn 100kg cỏ Mỹ

Ngày 8/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã triệt xóa thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ), tạm giữ 5 đối tượng, thu số lượng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Theo thống kê sơ bộ, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500g chất bột màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg cỏ Mỹ đã được phun tẩm, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật thu giữ của vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, công an theo dõi đối tượng Phan Thái Phiên (51 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vì nghi vấn người này mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ).

Các trinh sát phát hiện Phiên thường mua cỏ Mỹ từ đối tượng Trần Thị Thanh Tuyền (36 tuổi, quê thành phố Huế). Người phụ nữ này thuê nhà ở phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng và cho Ngô Văn Hoàng Phúc (40 tuổi, quê thành phố Huế) ở, tham gia hoạt động mua bán cỏ Mỹ.

Đến trưa 6/8, tại đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), công an đã bắt quả tang Phiên mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10kg cỏ Mỹ. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm 2kg cỏ Mỹ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, một tổ trinh sát khác đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy (34 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 1kg cỏ Mỹ. Khám xét nơi ở của Thúy, công an thu giữ thêm 4 gói cỏ Mỹ.

Công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Thanh Tuyền và Ngô Văn Hoàng Phúc, thu giữ 2 gói nilon chứa chất màu vàng nhạt (nghi là ma túy) cùng một số tang vật khác có liên quan.

Khám xét nơi ở của Tuyền, công an thu giữ thêm khoảng 70kg cỏ Mỹ đã đươc phun tẩm ma túy, 2 gói nilong chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy), khoảng 60kg sợi thảo mộc khô, 3 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng.

Tiếp tục đấu tranh, công an đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Ka Ka (26 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng), thu giữ hơn 20kg cỏ Mỹ. Người này bị tình nghi đã bán chất bột ma túy cho Tuyền.