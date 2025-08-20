Nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án ở Hải Phòng bị bắt liên quan ma túy

Nguồn tin cho biết, rạng sáng 16/8, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người có hành vi tổ chức, sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư trên phố Lê Hồng Phong, phường Đông Hải (Hải Phòng). Trong nhóm có ông Phạm Văn Phụng, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân (Hải Phòng).

Ngay sau đó, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của ông Phụng tại phường Lê Chân, dưới sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố.

Thông tin với báo chí, Đảng ủy phường Lê Chân cho biết, ông Phụng từng giữ nhiều chức vụ như Phó chủ tịch UBND phường Kênh Dương, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phó giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân. Trước khi bị bắt, ông này đã có đơn xin nghỉ việc và xin ra khỏi Đảng.

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã ký quyết định cho ông Phụng thôi giữ chức vụ. Ông Phụng có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu trước khi nghỉ việc. Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân được giao chấm dứt hợp đồng và giải quyết chế độ cho ông Phụng theo quy định.