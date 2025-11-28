Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

Ngày 28/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, số tiền hơn 7 tỷ đồng mà đơn vị vừa bắt quả tang nam thanh niên 25 tuổi vận chuyển trái phép qua biên giới ngày 22/11 là tiền thật. Vụ việc được xác định là có dấu hiệu tội phạm Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cụ thể, lúc 8h30, ngày 22/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình kiểm đếm số tiền bị bắt giữ (Ảnh: Tiến Vinh).

Qua đó, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Châu (25 tuổi) thường trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang đang vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Tại thời điểm bắt quả tang, Châu đang vận chuyển thùng giấy dán kín bằng băng keo, đi từ hướng lộ nông thôn ấp Thạnh Phú theo đường mòn xuống bờ sông Hậu (cách bờ sông khoảng 30m). Qua kiểm tra trong thùng giấy có 3 bao đen, bên trong có nhiều cọc tiền Việt Nam đồng mệnh giá khác nhau, với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Châu khai nhận, số tiền trên được một người đàn ông người Campuchia, không rõ lai lịch, nhờ sử dụng vỏ lãi chuyển đến vườn xoài ông 7 Phú tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình để một người khác nhận.

Mục đích, người đàn ông Campuchia muốn thuê Châu vận chuyển số tiền này sang Campuchia giao cho ông ta. Khi Châu đang trên đường xuống sông Hậu để vận chuyển sang Campuchia thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Châu về hành vi Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tạm giữ tang vật, phương tiện có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.