Bắt nam thanh niên vận chuyển hơn nửa tỷ đồng qua biên giới Tây Ninh

Ngày 21/11, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Đinh Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Đinh Tuấn Anh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 11/11, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh), cơ quan chức năng bắt quả tang Đinh Tuấn Anh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, thu giữ tang vật gần 500 triệu đồng và 10.400 USD.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận cùng bạn gái đón xe khách từ một thành phố ở Campuchia đi đến cửa khẩu Mộc Bài để nhập cảnh về Việt Nam. Cả hai làm thủ tục nhập cảnh nhưng không khai báo số tiền cho cơ quan chức năng và bị phát hiện, bắt giữ.