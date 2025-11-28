Nam thanh niên tự nghĩ ra lịch bay để lừa tiền của hàng chục người

Ngày 28/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú tại xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Cường từng sang Malaysia lao động và quen biết nhiều người ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Từ đầu tháng 7 đến ngày 11/8/2023, anh ta đưa ra thông tin gian dối với nhiều người quen rằng mình chuẩn bị đi xuất khẩu lao động sang Indonesia. Cường cũng giới thiệu rằng bản thân có khả năng lo trọn gói thủ tục visa (giấy phép nhập cảnh), vé máy bay với chi phí 15,4 triệu đồng/người.

Nguyễn Văn Cường bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Cường. Sau khi nhận tiền, Cường liên tục thông báo lịch bay, yêu cầu chuẩn bị hành lý nhưng mỗi lần đến ngày bay lại viện lý do trục trặc. Khi các bị hại yêu cầu hoàn tiền, Cường tắt máy, chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/8/2023, Cường bỏ trốn sang Malaysia rồi tiếp tục sang Campuchia. Trong số nhiều bị hại có ông Đ.A. (SN 1984, quê Hà Tĩnh) bị chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng, anh V.H. (SN 1994, quê Nghệ An) bị chiếm đoạt 46 triệu đồng và nhiều người khác.

Ngày 4/11 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bắt giữ Cường sau khi phía Campuchia trục xuất anh ta về nước. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là nạn nhân của Cường liên hệ trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự (số 173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen) hoặc điều tra viên Phùng Khắc Đông qua số điện thoại 0976270588.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cần liên hệ các doanh nghiệp được cấp phép, không tin theo môi giới tự phát hay lời mời gọi qua mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.