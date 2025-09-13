Thủ tướng: Chính sách tiền tệ cần ưu tiên tỷ giá, kiểm soát lạm phát

Tiếp tục triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác điều hành kinh tế và thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với các diễn biến phức tạp, khó lường trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay có nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài tác động tới điều hành kinh tế. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, vì vậy, phải có giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, khoa học, phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả với tình hình, tác động từ bên ngoài.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, mục tiêu tổng quát thời gian tới vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay.

Qua đó, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; trong đó phải khai thác tốt hơn dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ.

Chính sách tiền tệ cần nghiên cứu ưu tiên cho vấn đề tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát các rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, dòng tiền phải đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác điều hành kinh tế (Ảnh: VGP).

Về thị trường vốn, Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thị trường vàng và thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, hình thành các thị trường mới và triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 5 của Chính phủ.

Với thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu tăng nguồn cung, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay.

Với thị trường xuất nhập khẩu, cần ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới thông qua giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng để tăng chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Qua đó, đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, vào các lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc và kiểm soát tình hình giá cả hàng hóa, nhất là thực phẩm, năng lượng để bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.