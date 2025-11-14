Từng 5 lần bị kết án vì trộm cắp, "nữ quái" vẫn tái phạm
(Dân trí) - Lợi dụng người dân buôn bán thủy sản tấp nập ở chợ, Mai lẻn vào trộm cắp ví tiền của tiểu thương. Trước đó, Mai từng 5 lần bị kết án về tội Trộm cắp nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ".
Ngày 14/11, Công an xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) đã bàn giao đối tượng Võ Thị Thúy Mai (51 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo điều tra ban đầu, trưa 11/11, Mai điều khiển xe máy đến khu vực các chợ ven biển tại xã Tuy An Nam tìm sở hở để ra tay trộm cắp tài sản.
Thời điểm này, các chợ ven biển đều tập nập người buôn bán, Mai chen chân vào đám đông, tiếp cận từ phía sau rồi lấy trộm túi xách của bà V.T.M.L. (46 tuổi, trú tại xã Tuy An Nam).
Lấy trộm được tài sản, Mai nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Đến khu vực vắng, Mai kiểm tra bên trong túi xách có gần 8 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.
Nhận được tin báo từ bị hại, Công an xã Tuy An Nam vào cuộc truy xét và xác định được Mai là đối tượng gây nên vụ trộm.
Tại cơ quan công an, Mai thừa nhận sau khi trộm cắp tài sản của L. đã sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân. Riêng giấy tờ tùy thân, Mai dự định sẽ đóng vai "người tốt" rằng đã tình cờ nhặt được giấy tờ để nhận tiền chuộc của người đánh rơi.
Theo công an, Võ Thị Thuý Mai từng 5 lần bị xử lý, kết án về tội Trộm cắp tài sản.