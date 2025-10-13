"Nữ quái" trộm hơn 23 chỉ vàng của hàng xóm

Ngày 13/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Phú Hòa 1.

Trước đó tối 1/10, bà T. (52 tuổi, trú tại thôn Cẩm Thạch, xã Phú Hòa 1) đi làm về và phát hiện cửa sau bị cạy phá, đồ đạc bên trong bị lục tung. Qua kiểm tra, bà phát hiện toàn bộ số vàng trị giá hơn 300 triệu đồng đã "không cánh mà bay".

Đi làm đồng về, người phụ nữ hoảng hốt khi bị trộm cuỗm đi hơn 23 chỉ vàng (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, vào cuộc điều tra, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và xác định Võ Thị Toàn (45 tuổi, hàng xóm của bà T.) là thủ phạm gây nên vụ trộm.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận từng nhiều lần sang nhà bà T. vay mượn tiền, vàng để trả nợ nên biết được nơi bà T. cất giấu tài sản và đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Chiều 1/10, khi thấy bà T. đi ra đồng, Toàn mang theo kéo sắt và đột nhập nhà bà T. từ phía sau. Tiếp đó, đối tượng vào phòng ngủ lục lọi lấy đi 8 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 lắc tay với tổng trọng lượng hơn 23 chỉ vàng.

Đối tượng Võ Thị Toàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Sau đó, nhận thấy cơ quan công an đang ráo riết truy tìm, Toàn sợ hãi nên đem số vàng đã trộm bỏ lại ở nhà bà T. và đến cơ quan công an đầu thú.

"Nữ quái" khai nhận, dự định trộm cắp số vàng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.