"Nữ quái" vào nhà uống nước rồi trộm nhiều nữ trang, vàng miếng của gia chủ

Ngày 5/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đang tạm giữ Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1989), Lương Hưởng Phúc (chồng Dung, SN 1988) và Lư Văn Đen (SN 1985 cùng ngụ tỉnh An Giang), để làm rõ hành vi Trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Lê Thị Thùy Dung, Lương Hướng Phúc, Lư Văn Đen (từ phải qua trái) liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản bị cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 30/8, bà N.T.N. (ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đi chợ và được cho một bao gạo nhưng không có xe chở về. Lúc này, Dung đang đậu xe gần đó đã giúp đưa bà N. về nhà. Đến nơi, bà N. mời Dung vào nhà uống nước.

Trong lúc bà N. đi ra sau nhà lấy nước, Dung nhìn thấy túi xách để trên bàn nên nảy sinh ý định trộm cắp. Dung mở túi xách và lấy đi một đôi bông tai vàng, một chiếc vòng đá cẩm thạch màu xanh, 2 miếng vàng và một số nữ trang khác.

Khoảng 5 phút sau, người phụ nữ mang nước quay trở lại, Dung ngồi nói chuyện một lúc rồi ra về.

Sau khi lấy trộm vàng, Dung cùng với chồng (Phúc) và Đen mang đến tiệm bán với giá 230 triệu đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo sự việc, Công an phường Trà Vinh đã nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Đến ngày 1/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ các đối tượng tại nhà trọ trên địa bàn xã Song Lộc (tỉnh Vĩnh Long).

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhằm kịp thời ghi nhận, động viên nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã trao khen đột xuất cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trên.

Các cá nhân được trao giấy khen gồm: Trung tá Nguyễn Như Ý, Phó Đội trưởng; Trung tá Trương Quốc Hoàng, cán bộ Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự và Thiếu tá Phan Lê Thảo Quyên, Tổ trưởng, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Trà Vinh.