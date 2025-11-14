Đe dọa ép tiểu thương nộp tiền bảo kê, 8 đối tượng bị bắt

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp Công an xã Krông Năng triệt phá vụ việc uy hiếp tinh thần để cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại một hội chợ.

Trước đó ngày 9/11, cơ quan công an nhận được tin phản ánh của người dân tham gia hội chợ tại xã Krông Năng về việc có một số đối tượng lạ đến uy hiếp, gây rối, buộc các hộ kinh doanh phải nộp tiền bảo kê, nếu không sẽ quậy phá không cho buôn bán.

Tiếp nhận tin báo, công an đã đến hiện trường tổ chức theo dõi, mật phục. Khoảng 21h cùng ngày, khi hai đối tượng Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Đinh Ngọc Lương (25 tuổi), cùng xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk, đang nhận 30 triệu đồng tiền bảo kê của các hộ kinh doanh trong hội chợ, đã bị công an bắt quả tang.

Các đối tượng ép người dân nộp tiền bảo kê nhanh chóng bị bắt giữ (Ảnh: Tài Nguyễn).

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ thêm 6 đối tượng khác gồm Nguyễn Nhựt, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Lâm, Phùng Tấn Bảo, Cao Xuân Hưng và Lê Quyền. Tất cả các đối tượng này cùng trú tại xã Krông Năng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khi biết tin có hội chợ sắp tổ chức tại Nhà văn hóa xã Krông Năng, Nhựt nảy sinh ý định quấy rối để thu tiền bảo kê.

Ngày 6/11, khi hội chợ đang diễn ra, Nhựt chỉ đạo Sang và Lương đến quậy phá, đòi số tiền 50 triệu đồng.

Do mức giá quá cao, các hộ kinh doanh không đồng ý. Nhựt liền gọi thêm các đối tượng còn lại vào hội chợ tiếp tục quậy phá.

Trước việc liên tục bị các đối tượng phá không cho buôn bán, các hộ kinh doanh đã góp tiền để nộp cho các đối tượng 30 triệu đồng.