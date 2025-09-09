Tự chế "cổ vật" hình nải chuối, nhánh cau giống vàng thật để lừa đảo

Ngày 9/9, Công an xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Đức (SN 1990, trú tại ấp Nhuận Đức, xã Củ Chi, TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 8, Đức sử dụng các vật dụng bằng đồng mạ vàng, chế tác hình nải chuối và nhánh cau, giống như vàng thật, với mục đích lừa đảo.

Đối tượng Đức bị bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 30/8, khi gặp ông P.N. (SN 1966, trú tại xã Duy Xuyên, Đà Nẵng), Đức dựng cảnh vờ đào được hũ vàng, rêu rao sẽ mang vào chùa cúng rồi thuyết phục ông P.N. đổi sợi dây chuyền vàng 3,2 chỉ lấy những món đồ trên.

Ông N. tưởng thật đồng ý đổi Sau khi chiếm đoạt được sợi dây chuyền của ông N., đối tượng mang đi bán được 21 triệu đồng, đem tiêu xài cá nhân.

Sau đó biết bị lừa, ông N. báo Công an xã Duy Xuyên. Lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ, làm rõ thủ đoạn của đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Phan Văn Đức, thu giữ tang vật và kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

"Cổ vật" hình nải chuối, nhánh cau của đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua đây, Công an xã Duy Xuyên kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nhẹ dạ tin theo những lời mời chào mua bán đồ vật lạ, cổ vật với giá hời; tuyệt đối không giao dịch, trao đổi tài sản với người lạ mặt. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đối tượng có hành vi lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an.