Cựu cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên bị bắt

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Ngô Đình Cát (SN 1967, trú tại xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội Giả mạo trong công tác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Ngô Đình Cát từng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên từ năm 2016.

Đối tượng Ngô Đình Cát (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lợi dụng vị trí công tác, năm 2019-2024, Cát đã nhiều lần nhận hồ sơ đất đai của người quen để giúp làm thủ tục.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, đối tượng đã sửa chữa, cắt dán phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Chi nhánh, làm sai lệch nội dung trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 4 tài liệu trích đo, đăng ký biến động.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một công dân, Cát gian dối yêu cầu người này nộp 60 triệu đồng để “đóng thuế”, sau đó chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, đối tượng Cát đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khắc phục số tiền chiếm đoạt.