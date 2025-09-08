Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô hàng tỷ đồng

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng đều trú tại thành phố Đà Nẵng, gồm: Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1979); Phan Thị Thúy (SN 1981), cùng trú ở phường An Khê; Đỗ Thị Phương Thiện (SN 1969); Trần Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1982) và Đào Nguyễn Linh (SN 1972), cùng trú phường Thanh Khê; Nguyễn Thị Kiều Thu (SN 1972), trú phường Hòa Khánh.

Các đối tượng chủ mưu đang bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phan Thị Thúy, Nguyễn Thị Kim Quy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Quá trình theo dõi, xác minh cho thấy, các đối tượng này đã cấu kết với Đỗ Thị Phương Thiện để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề nhằm thu lợi bất chính.

Đường dây này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi cách thức nhận, chuyển bảng đề, thay đổi cách giao nhận tiền thắng thua, triệt để lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger… để giao dịch, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ban chuyên án đã huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Đà Nẵng thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Ngày 4/9, lực lượng công an đồng loạt triệu tập các đối tượng chủ chốt trong đường dây lên làm việc.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng Quy, Thúy, Thiện thừa nhận đã tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề, thắng thua bằng tiền.

Từ tháng 4 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây này lên đến 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện việc giao dịch số đề.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ mưu gồm Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.