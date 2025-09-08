Tài xế taxi dương tính 3 loại ma túy gây tai nạn liên hoàn

Ngày 8/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Dương Bá Toàn (41 tuổi, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 7/7, Toàn điều khiển xe taxi di chuyển trên đường 30 Tháng 4 hướng từ đường Núi Thành về Nguyễn Hữu Thọ thì xảy ra va chạm với 2 ô tô đang đỗ bên đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với bị can Dương Bá Toàn (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hậu quả của vụ tai nạn làm 3 ô tô bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính hơn 415 triệu đồng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời điểm gây tai nạn, qua kiểm tra nhanh cho thấy Dương Bá Toàn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.