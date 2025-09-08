Bà chủ cửa hàng vật liệu đổi nhẫn vàng 5.000 USD lấy cổ vật giả

Ngày 8/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế cho hay, đơn vị đã phá thành công một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Khánh Duy (SN 1983), Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1983), Phan Vũ Trường (SN 1986), cùng trú tại tỉnh Tây Ninh và Phan Văn Đức (SN 1990), trú tại TPHCM.

Nhóm đối tượng lừa đảo và tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 12 nải chuối, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng, 4 xe mô tô, 6 điện thoại di động và 1 nhẫn kim loại màu vàng cùng số tiền 18,3 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế nhận được tin báo của bà H.T.T. (71 tuổi, trú tại phường Hóa Châu), chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng, về việc bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo, vào thời điểm trên, một đối tượng nói giọng miền Nam tiếp cận bà T. và tự giới thiệu là công nhân lái xe múc, vừa đào được hũ sành, bên trong chứa cổ vật quý giá, gồm 1 nải chuối và nhánh cau bằng vàng.

Kẻ lừa đảo đưa cổ vật giả cho bà T. xem và nói đã có người trả giá 24 triệu đồng nhưng chưa bán. Sau đó, đối tượng gạ đổi cổ vật lấy chiếc nhẫn vàng của bà T.. Tin lời, bà này đồng ý đổi và bị đối tượng chiếm đoạt chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD.

Nhận tin báo, Công an thành phố Huế đã vào cuộc điều tra. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí và tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận đặt mua các vật kim loại màu vàng hình nải chuối và nhánh cau trên ứng dụng TikTok. Sau đó, chúng dùng đất, cát bôi lên để ngụy tạo cổ vật vừa đào được, đem đi lừa gạt người khác.

Theo cơ quan công an, bằng thủ đoạn tương tự, hai đối tượng Nguyễn Hữu Nhơn và Phan Vũ Trường đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo tại địa bàn thành phố Huế.

Ngoài ra, các đối tượng này còn gây ra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.