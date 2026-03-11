Từ An Giang qua Cần Thơ cướp điện thoại của thiếu niên 17 tuổi

Ngày 11/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đỗ Nhật Quang (SN 1995, trú tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Đỗ Nhật Quang tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 23h30 ngày 8/3, em N.T.C. (17 tuổi) đang trên đường đi làm về, khi đến đoạn đường nông thôn cặp kênh Sông Lá (khu vực 15, phường Vị Tân) bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy áp sát.

Đối tượng này đã dùng dao khống chế và cướp đi chiếc điện thoại di động trị giá hơn 15 triệu đồng của nạn nhân, sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an phường Vị Tân khẩn trương vào cuộc xác minh và truy xét. Mặc dù hiện trường vụ án là tuyến đường nông thôn vắng vẻ vào ban đêm, không có camera giám sát và nạn nhân không nhớ rõ đặc điểm của đối tượng, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, tuy nhiên, lực lượng công an đã cử nhiều tổ trinh sát giàu kinh nghiệm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết.

Chỉ sau 3 ngày tích cực điều tra, lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Đỗ Nhật Quang. Quang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng thuộc ấp An Trung, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đỗ Nhật Quang đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.