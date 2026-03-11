Tạm giam nhóm đối tượng dùng dao tự chế, gạch đá gây rối

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam các đối tượng liên quan vụ tụ tập đông người, mang hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Phú Lợi.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 6/3, do mâu thuẫn cá nhân trước đó với Triệu Minh Hào (SN 2007), Trương Văn Khải và Nguyễn Nhật Huy đã rủ rê nhiều thanh thiếu niên thông qua mạng xã hội và gặp trực tiếp để tập hợp lực lượng nhằm trả thù.

Nhóm này sau đó tập trung khoảng 25-30 người, di chuyển bằng mô tô mang theo hung khí như dao tự chế, kiếm, gạch đá… kéo đến trước nhà Hào trên đường Văn Ngọc Chính.

Tại đây, các đối tượng la hét, chửi bới, nẹt pô xe, bấm còi, đồng thời, ném đá và vỏ chai bia vào nhà, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân khu vực hoang mang, lo sợ.

Lực lượng công an thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra, lực lượng chức năng thu thập được dữ liệu camera tại hiện trường và trên nhiều tuyến đường liên quan, thu giữ 11 dao tự chế là hung khí các đối tượng mang theo khi gây rối.

Sau thời gian truy xét, cảnh sát đã bắt giữ các đối tượng về trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng, đồng thời Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với 7 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Tính, Tạ Thái Gia Huy, Lê Hoàng Tiền, Lý Thanh, Võ Cường Bảo, Trần Hoài Nam và Trịnh Tiến Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Trong đó, Thanh, Bảo, Nam và Hưng đang bị khởi tố trong các vụ án khác nên cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định.

Đối với đối tượng Nguyễn Nhật Huy cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam, trong vụ án Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng khác có liên quan trong vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.