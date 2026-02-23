Vụ 2 phụ nữ thương vong vì bị cướp túi xách: Khởi tố 1 bị can

Liên quan vụ "Mùng 2 Tết, 2 phụ nữ thương vong vì bị cướp túi xách trên đường", ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Vĩnh An (29 tuổi, trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Bị can Bùi Vĩnh An (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, lúc 9h35 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), bà N.T.H. (50 tuổi) điều khiển xe máy chở theo chị L.T.H.M. (35 tuổi) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng về Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.

Khi đến khu vực 13, phường Vị Thanh, An điều khiển mô tô bất ngờ áp sát, giật tài sản của 2 phụ nữ. Cú giật mạnh khiến bà H. mất lái, ngã sang phần đường ô tô ở chiều ngược lại.

Đúng lúc này, xe tải do anh N.V.L. chạy tới, do tình huống xảy ra bất ngờ, tài xế không kịp xử lý, dẫn đến va chạm khiến bà H. tử vong tại chỗ, chị M. bị thương nặng.

Sau khi gây án, đối tượng tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vị Thanh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phong tỏa hiện trường, triển khai lực lượng truy xét.

Chỉ sau hơn 6 giờ gây án, Bùi Vĩnh An bị bắt giữ cùng phương tiện gây án mang biển kiểm soát 37C1-077.92.

An trùm áo khoác màu đen đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản bị camera an ninh ghi lại (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan đến vụ việc, mới đây, Chủ tịch UBND phường Vị Thanh đã quyết định khen thưởng 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng.

2 tập thể được khen thưởng gồm Công an phường Vị Thanh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ.

Lãnh đạo UBND phường Vị Thanh trao khen thưởng các cá nhân trong vụ truy bắt đối tượng Bùi Vĩnh An (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, 11 cá nhân thuộc Công an phường Vị Thanh, Phòng Cảnh sát Hình sự và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ) cũng được biểu dương, khen thưởng.