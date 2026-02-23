Người phụ nữ vui mừng nhận lại 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng bị trộm

Ngày 23/2, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) thông tin về việc đã nhanh chóng khám phá một vụ trộm cắp tài sản lớn trên địa bàn, thu hồi và bàn giao toàn bộ tài sản cho nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào lúc 9h ngày 22/2, Công an phường Vĩnh Châu tiếp nhận trình báo của chị N.T.N. về việc bị mất trộm tài sản với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng tiền mặt và 3,6 lượng vàng.

Đối tượng Ngô Quách Gia Thịnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn và thu thập dữ liệu từ hệ thống camera an ninh tại các khu vực lân cận và các tuyến đường giao thông để truy tìm thủ phạm.

Chỉ sau vài giờ điều tra, đến 15h cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã xác định được Ngô Quách Gia Thịnh (SN 2004, quê Vĩnh Long) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Thịnh đã bị đưa về trụ sở công an để làm việc. Toàn bộ số tài sản bị mất trộm cũng đã được thu hồi và hoàn tất thủ tục trao trả cho người bị hại.

Tang vật bị Thịnh lấy trộm (Ảnh: Công an cung cấp).

Gia đình chị N. đã bày tỏ sự vui mừng và gửi thư cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an phường Vĩnh Châu vì sự tận tụy, trách nhiệm trong công tác.

Gia đình cũng bày tỏ niềm tin tưởng vào lực lượng Công an phường Vĩnh Châu nói riêng và Công an TP Cần Thơ nói chung trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và giữ gìn bình yên, hạnh phúc cho người dân.