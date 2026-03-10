Chủ dây hụi ở An Giang chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của gần 200 người

Ngày 10/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (59 tuổi, trú xã Phú Lâm, An Giang) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, Nguyễn Thị Nga đã đứng ra làm chủ nhiều dây hụi. Đến khoảng tháng 6/2018, do nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không đóng hụi "chết", cùng với việc Nga sử dụng tiền của hụi viên để mua sắm tài sản và tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Từ đó, Nga nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Bị cáo Nga tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 10/3 (Ảnh: Tiến Tầm).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nga tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi, thu hút nhiều người tham gia và tự ý thêm các tên khống (không có người thật chơi hụi) vào các dây hụi. Đến kỳ khui hụi, lợi dụng việc một số hụi viên không đến bỏ thăm, Nga đã tự ý lấy tên của những người này hoặc các tên khống để hốt hụi, sau đó nói dối với các hụi viên rằng đã có người hốt, nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngoài ra, nhằm thu hút thêm hụi viên, Nga còn đưa ra chương trình tặng xe mô tô cho hụi viên nào mua từ 2 phần hụi của dây hụi 10 triệu đồng (có giá trị từ 200 triệu đến 250 triệu đồng). Nga đã lừa đảo rồi chiếm đoạt 14,3 tỷ đồng của 199 hụi viên.

Đến tháng 1/2019, Nga đang làm chủ 131 dây hụi nhưng không còn khả năng thanh toán, buộc phải tuyên bố vỡ hụi.

Ngày 7/5/2025, Nga bị khởi tố và điều tra. Ngoài mức án 17 năm tù, bị cáo còn bị buộc phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các hụi viên.