Nhiều khu vực ở TPHCM bị cúp nước, nước yếu vào cuối tuần

Ngày 17/10, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết, đơn vị này sẽ tạm ngưng Nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của nhà máy. Cùng với đó, Trạm bơm nước thô Hòa Phú cũng tạm ngừng theo kế hoạch ngưng nước chủ động. Do đó, nhiều nơi sẽ bị nước yếu hoặc cúp nước.

Công nhân đang sửa chữa đường ống cấp nước (Ảnh: Sawaco).

Thời gian dự kiến kéo dài từ 21h ngày 18/10 đến 5h ngày 19/10. Trong thời gian trên, các khu vực bị cúp nước gồm phường Phú Định, Bình Đông; xã Bình Chánh, Hưng Long.

Các khu vực nước yếu gồm phường Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng; các xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng.

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước, thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn có thể chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Sawaco đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị cúp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu.