Truy xét đối tượng dùng dao rựa chém người tại quán cà phê

Chiều 16/1, UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho hay, cơ quan chức năng đang truy xét đối tượng dùng rựa chém người gây thương tích.

Cùng ngày, clip ghi lại cảnh một đối tượng cầm hung khí rượt đuổi người trước một quán cà phê ở bên đường đi bộ dọc bờ Nam sông Hương, thuộc địa bàn phường Thuận Hóa gây xôn xao. Sự việc khiến những người có mặt tại quán cà phê phải hốt hoảng tháo chạy.

Khu vực xảy ra vụ việc đối tượng cầm rựa chém người khác gây thương tích (Ảnh: Cao Tiến).

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào lúc 12h20 ngày 16/1, trước một quán cà phê tại khu vực Bến thuyền số 5 Lê Lợi, nằm sát đường đi bộ dọc bờ Nam sông Hương.

Thời điểm trên, anh V.T.D. (SN 2000) ngồi uống cà phê với anh H.Đ.Q.T. (SN 2003), cùng trú tại phường Thuận Hóa và L.V.H. (trú tại xã Bình Điền, thành phố Huế).

Trong quá trình uống cà phê, giữa các bên xảy ra mâu thuẫn, anh D. bị đối tượng H. dùng rựa chém gây thương tích. Nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Nhận tin báo của người dân, Công an phường Thuận Hóa đã đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.