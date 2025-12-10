Đề xuất xây dựng 2 cầu dẫn vào ốc đảo giữa sông Hương

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế cho biết, đơn vị đã có tờ trình gửi UBND thành phố đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến, thuộc phường Vỹ Dạ.

Dự kiến, công trình bắt đầu từ nút giao Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ), kết thúc tại nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân).

Cồn Hến tựa như một ốc đảo nằm giữa sông Hương, thuộc địa bàn phường Vỹ Dạ, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Tổng chiều dài cầu và đường khoảng 1,8km, trong đó 2 cầu vượt qua Cồn Hến dài 400m, mặt cắt ngang 26m.

Dự án cũng sẽ hoàn thiện phần vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, thoát nước và hệ thống an toàn giao thông, dự kiến triển khai trong 4 năm, tổng vốn hơn 1.960 tỷ đồng.

Do vị trí nằm trong không gian cảnh quan sông Hương và kết nối khu du lịch dịch vụ Cồn Hến, đơn vị đề xuất tổ chức thi tuyển kiến trúc để chọn phương án tối ưu.

Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt chủ trương. Thành phố sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ vốn giai đoạn 2026-2030 để triển khai dự án.

Cồn Hến là một dải đất bồi giữa sông Hương, rộng gần 24ha, hiện có hơn 1.200 hộ dân sinh sống. Theo quan niệm phong thủy xưa, Cồn Hến cùng với cồn Dã Viên (phường Thuận Hóa) được ví như Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, góp phần tạo nên cấu trúc Kinh thành Huế.

Ốc đảo này không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thơ mộng mà còn gắn liền với 2 món ẩm thực trứ danh của xứ Huế là cơm hến và chè bắp.

Hiện nay, người dân Cồn Hến kết nối với bên ngoài thông qua cầu sắt Phú Lưu, xây dựng từ năm 1967 và đã xuống cấp nặng.

Cây cầu duy nhất dẫn vào Cồn Hến được xây dựng từ năm 1967, nay đã xuống cấp mạnh (Ảnh: Vi Thảo).

Năm 1998, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) từng có kế hoạch biến Cồn Hến thành khu du lịch cấp cao, dự kiến di dời gần như toàn bộ dân cư. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không được triển khai và khiến khu vực rơi vào tình trạng quy hoạch "treo" trong nhiều năm. Đến tháng 6/2022, kế hoạch cũ chính thức bị "khai tử".

Giữa tháng 9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực 1 thành phố Huế đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang Cồn Hến, với tổng kinh phí dự kiến 925 tỷ đồng.

Dự án này được kỳ vọng sẽ biến Cồn Hến thành điểm nhấn du lịch mới trên sông Hương.