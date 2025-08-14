Truy tố thanh niên chạy xe máy khiến CSGT chới với ở TPHCM

VKSND Khu vực 10 (TPHCM) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Trí Tài (26 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ngày 22/5, tổ tuần tra của đội Cảnh sát giao thông An Lạc (cũ) thuộc Công an TPHCM được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, từ cầu Bình Điền đến vòng xoay An Lạc.

CSGT chới với trên yên xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 12h cùng ngày, khi tổ tuần tra đang điều tiết giao thông, kiểm soát xử lý vi phạm thì phát hiện Dương Trí Tài điều khiển xe máy đang dừng chờ đèn đỏ có biểu hiện nghi vấn.

Đại úy N.T.Q. liền ra hiệu, yêu cầu Tài lái xe vào lề đường để kiểm tra hành chính. Lúc này, Tài cho xe chạy chậm hướng vào lề đường theo sự chỉ dẫn của Đại úy Q..

Khi đến gần chốt kiểm tra, nhớ ra mình không có giấy phép lái xe và lo sợ bị xử phạt, Tài tăng ga bỏ chạy.

Đại úy Q. dùng tay nắm vào cánh tay trái của Tài để giữ lại nhưng bị can vẫn tăng ga. Mất thăng bằng, anh Q. bám vào yên sau xe và yêu cầu Tài dừng lại. Tuy nhiên, Tài nghĩ nếu tiếp tục chạy thì cán bộ công an sẽ buông tay nên vẫn phóng đi.

Chạy được khoảng 100m, anh Q. ngồi lên yên xe và yêu cầu Tài tấp vào lề. Sau đó, tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa Tài về trụ sở công an làm việc.