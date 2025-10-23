Để lọt 520kg vàng lậu, vì sao cán bộ kiểm soát ở cửa khẩu không bị xử lý?

Trong vụ án buôn lậu hàng trăm kilogram vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định vàng đã được đưa lén lút qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Hơn 520kg vàng lậu "vượt biên" ngay tại cửa khẩu

Cụ thể, "Bà Béo" (người Trung Quốc, chưa rõ danh tính) đã thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi, ở Lào Cai) mang gần 100kg vàng từ Trung Quốc vào Lào Cai, để bán cho Trần Thị Hoàn (40 tuổi, người điều hành hoạt động Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế).

Để qua mắt lực lượng chức năng, "Bà Béo" hướng dẫn Phượng giấu vàng vào trong giày, mỗi bên 1 thỏi, tương đương 1kg. Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

Giấu vàng trong giày (Ảnh minh họa: Q.N.).

Theo kết luận điều tra, tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai có 2 cổng an ninh nhưng chỉ một cổng có máy soi chiếu.

Còn Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) thỏa thuận với Châu (người Trung Quốc, chưa rõ danh tính) thuê một số người Trung Quốc giấu vàng trong túi áo, túi buộc quanh bụng... vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam.

Như vậy, bằng những chiêu trò đơn giản, hơn 520kg vàng lậu đã dễ dàng lọt qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Không phát hiện dấu hiệu tiêu cực

Theo kết luận điều tra, Bộ Công an đã xem xét trách nhiệm của các cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai trong vụ án này.

Đối với cán bộ Hải quan Lào Cai, cơ quan điều tra xác định quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, các cán bộ chỉ thực hiện quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan.

"Thực tế, người xuất nhập cảnh qua khu vực của cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm thủ tục hải quan đối với hành lý mang theo hoặc hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới quy định. Trường hợp người không có hành lý và hàng hóa thì không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp có căn cứ xác định người xuất nhập cảnh có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì thực hiện việc khám người theo quy định của pháp luật", kết luận điều tra nêu.

Theo cơ quan điều tra, tại địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh, cơ quan hải quan không được trang bị thiết bị soi chiếu người.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Đối với cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, theo kết luận, tại vị trí xuất cảnh, nhập cảnh thuộc luồng dành cho cư dân biên giới, hiện nay chưa được trang bị cổng an ninh, máy soi hành lý, hàng hóa nên cán bộ biên phòng chỉ kiểm tra, giám sát người xuất cảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định.

Đối với hàng hóa, hành lý của người xuất nhập cảnh tại lối cư dân biên giới, bộ đội biên phòng phối hợp với hải quan cửa khẩu kiểm tra.

Theo kết luận điều tra, các bị can và đối tượng liên quan đều khai họ lợi dụng là cư dân biên giới, thường xuyên xuất, nhập cảnh, đã cất giấu vàng vào trong người hoặc trong giày để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các bị can cũng khai không thỏa thuận, đưa tiền hoặc lợi ích vật chất cho các cán bộ biên phòng hay hải quan tỉnh Lào Cai để vận chuyển vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Do đó, cơ quan điều tra đến nay chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm và tiêu cực của lãnh đạo, cán bộ Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Lào Cai.