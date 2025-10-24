Công an thông tin vụ người đàn ông cầm dao đâm loạn xạ trong bệnh viện

Ngày 24/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết sau khi bắt giữ đối tượng Bằng Văn Vỹ - nghi phạm gây ra vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cơ quan công an đã test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn.

“Kết quả xét nghiệm không phát hiện ma túy hay nồng độ cồn. Chúng tôi đã bàn giao đối tượng, hồ sơ cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và động cơ vụ việc”, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh thông tin.

Đối tượng Vỹ (đội mũ bảo hiểm) được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước đó, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, xảy ra vụ một đối tượng cầm dao tấn công nhiều người, khiến 7 nạn nhân bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ là L.T.K. (SN 1999) vừa sinh đôi ngày 17/10.

Trong lúc chăm vợ con tại đây, đối tượng bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công liên tiếp nhiều người trong phòng.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi, động viên điều dưỡng bị thương (Ảnh: Hồ Nam).

Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế (trong đó có 1 điều dưỡng học việc), 2 người nhà bệnh nhi và 2 trẻ sơ sinh bị thương. Trong đó, nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với 11 vết đâm, trong đó có 4 vết chí mạng vùng cổ và ngực.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ bệnh viện phối hợp với Công an phường Trường Vinh nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra.