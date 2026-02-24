Truy tố nhóm du học sinh tham gia đường dây cá độ bóng đá

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố các bị can Nguyễn Văn Bình (44 tuổi, quê Bắc Giang), Trần Quang Binh (42 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Độ (33 tuổi, quê TPHCM) về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Liên quan vụ án, 6 bị can khác cũng bị truy tố về tội Đánh bạc hoặc Tổ chức đánh bạc.

Các bị can trong vụ án tại thời điểm bị bắt (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cáo trạng, trang mạng bong88.com hoạt động cá cược bóng đá trực tuyến dưới hình thức cấp tài khoản đã được nạp sẵn điểm để người chơi đặt cược các trận đấu. Mỗi điểm được quy đổi 20.000-50.000 đồng theo thỏa thuận với người cung cấp tài khoản.

Năm 2018, khi World Cup diễn ra, Nguyễn Văn Bình và Trần Quang Binh quen biết một người tên Dũng (chưa rõ lai lịch), nhận nhiều tài khoản trên bong88.com, sau đó chia nhỏ thành các tài khoản cấp dưới để giao cho người khác tổ chức cá cược và hưởng chênh lệch.

Ngày 11/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp Công an TPHCM, Bình Dương và Tây Ninh khám xét khẩn cấp, giữ người đối với Bình, Binh, Độ cùng nhóm du học sinh gồm: Dư Chí Phong (cựu du học sinh Đan Mạch), Dư Chí Khang (quốc tịch Đan Mạch), Phan Thế Nhân, Bùi Quốc Cường và Cao Minh (cùng là cựu du học sinh Singapore).

Tang vật thu giữ gồm hơn 556 triệu đồng, 900 USD, 5 lượng vàng, 3 ô tô, nhiều điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và tài liệu liên quan.

Ngày 28/8/2020, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Bình 11 năm tù; Trần Quang Binh và Nguyễn Văn Độ mỗi người 10 năm 6 tháng tù về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; các bị cáo còn lại bị phạt tiền, phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ.

Đầu năm 2022, TAND Cấp cao tại TPHCM đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại theo quy định. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành 7 bản kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung.