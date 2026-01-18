Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng ở Ninh Bình

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây cá độ bóng đá (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này thường trú tại tỉnh Nam Định (cũ) và tỉnh Ninh Bình (cũ), là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, thủ đoạn tinh vi, phức tạp để che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình phạm tội, các đối tượng có sự phân công vai trò, nhiệm vụ và không biết nhau, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, đối tượng cầm đầu (tổng đại lý) là Nguyễn Huy Việt (Việt Bài - SN 1993), trú tại 137 Phùng Khắc Khoan, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình. Việt Bài là đối tượng côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.

4 đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý là Nguyễn Hải Chiều (SN 1994, đã có 3 tiền sự), Nguyễn Văn Ánh (SN 1996, có 1 tiền án), Đặng Hiệu Anh (SN 1998, có 1 tiền án), cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Trịnh Văn Thành (Thành Đề - SN 1972), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra ban đầu cơ quan công an xác định, Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý, tổ chức chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, Việt cũng cấp các tài khoản đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá Nguyễn Huy Việt (Việt Bài) đã bỏ trốn khỏi địa phương (Ảnh: Công an Ninh Bình),

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành, riêng đối tượng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi Đánh bạc gồm: Đinh Văn Đạt (SN 1991), Trần Văn An (SN 1989), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thế Trung (SN 1989), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi Tổ chức đánh bạc và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt, Trần Văn Anh, Nguyễn Thế Trung về hành vi Đánh bạc.