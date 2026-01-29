Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thông (SN 1976), Nguyễn Xuân Quyền (SN 1981), Đoàn Sơn (SN 1960), Đinh Thanh Long (SN 1990), Huỳnh Đức Cường (SN 1963) và Nguyễn Nhật Phùng (SN 1992), cùng trú tại Đà Nẵng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua trinh sát nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Thông có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động cá độ bóng đá.

Điều tra mở rộng, công an xác định Thông cùng Quyền và nhiều đối tượng khác trên địa bàn Đà Nẵng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet, sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 24/1, cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 9/2025, thông qua ứng dụng Telegram, Quyền liên hệ với đối tượng chưa rõ lai lịch để nhận tài khoản cá cược tổng trên trang web “Viva88”, sau đó chia nhỏ tài khoản giao cho nhiều đối tượng khác tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, Thông là đối tượng tích cực tham gia tổ chức, tiếp tục chia tài khoản cho Trần Thanh Hưng (SN 1963, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) và nhiều đối tượng khác, đồng thời trực tiếp tham gia cá độ với số tiền lớn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phương Nam (SN 2003), con ruột của Thông, còn giúp sức bằng việc thu, chi tiền thắng thua hàng tuần.

Hoạt động đánh bạc diễn ra sôi động vào cuối năm 2025, đầu năm 2026, tập trung các giải bóng đá trong nước và quốc tế, thanh toán thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính khoảng 50 tỷ đồng.