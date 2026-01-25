Phá đường dây cá độ qua hệ thống "Bong88" với số tiền giao dịch 90 tỷ đồng

Sáng 25/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Tấn Tài (SN 1991) và Nguyễn Văn Huế (SN 1968), cùng nhiều đối tượng liên quan về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá trong hệ thống "Bong88" có dấu hiệu bất thường.

Nguyễn Văn Huế, kẻ cầm đầu bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Các giao dịch diễn ra liên tục với số tiền ăn thua lớn, song các đối tượng không tụ tập, không tiếp xúc trực tiếp mà cư trú rải rác tại nhiều địa phương như Vĩnh Long, TPHCM.

Kết quả xác minh cho thấy các đối tượng trong cùng đường dây hầu như không quen biết nhau, mỗi người chỉ phụ trách một khâu riêng như quản lý tài khoản, nhận - chuyển tiền hoặc trung gian thanh toán. Đây là thủ đoạn nhằm chia nhỏ hệ thống, hạn chế mối liên hệ chéo và tránh bị phát hiện nếu một mắt xích bị lộ.

Cảnh sát bóc tách, phân tích cách hoạt động của đường dây cá độ liên tỉnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ việc bóc tách hệ thống, cảnh sát xác định Lê Tấn Tài và Nguyễn Văn Huế cùng cầm đầu, trực tiếp quản lý tài khoản tổng, phân cấp cho cấp dưới và điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, thanh toán.

Theo ban chuyên án, với loại tội phạm công nghệ cao, việc tổ chức bắt giữ đồng loạt là yếu tố then chốt để ngăn các đối tượng kịp xóa dữ liệu, đánh sập tài khoản.

Sau thời gian dài theo dõi, đến 7h30 ngày 12/1, 12 tổ công tác đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố để phá án.

Nhiều đối tượng liên quan bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả, Tài bị bắt tại tỉnh Vĩnh Long, Huế bị bắt tại khu vực Thủ Đức (TPHCM). Cùng thời điểm, nhiều đối tượng liên quan bị khống chế, khám xét, thu giữ thiết bị điện tử và tài liệu phục vụ điều tra.

Bước đầu, cảnh sát xác định số tiền giao dịch trong các đường dây lên tới khoảng 90 tỷ đồng. Đáng chú ý, một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc nhưng vẫn tái phạm với thủ đoạn tinh vi hơn.