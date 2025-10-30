Truy tố 4 bị can trong 2 vụ án khai thác, vận chuyển thủy sản bất hợp pháp

Ngày 29/10, theo thông tin từ Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã có cáo trạng truy tố 4 bị can trong 2 vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, liên quan đến hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cụ thể, Viện kiểm sát truy tố bị can Trần Trung Cang (34 tuổi, trú xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, được quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 13/2, Cang điều khiển tàu cá cùng 5 thuyền viên xuất bến từ cửa biển Sông Đốc để sang vùng biển Malaysia nhận hải sản trái phép. Số lượng hải sản mà Cang nhận là hơn 68,5 tấn, có giá trị khoảng 688 triệu đồng.

Ngày 16/2, Cang đưa tàu cá về đến vùng biển Việt Nam và bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật.

Trong vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố 3 bị can gồm: Đinh Công Lý (37 tuổi), Tô Hiền Đệ (53 tuổi), Nguyễn Chí Linh (42 tuổi).

Theo cáo trạng, nhóm của Lý đã tổ chức 2 tàu cá đưa một số thuyền viên đi sang vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép. Các thuyền viên sau đó bị cơ quan chức năng của Malaysia bắt giữ vào ngày 6/4 vì hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép trong vùng biển của nước này.