Truy tố 33 bị can trong vụ án "than lậu" ở Thái Nguyên

Ngày 9/5, nguồn tin của phóng viên cho biết, VKSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố 33 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên trong vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, mua bán trái phép vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, mua bán trái phép hóa đơn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại mỏ than Minh Tiến, Thái Nguyên.

Theo đó, bị can chủ mưu trong vụ án được VKSND tối cao xác định là Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty Yên Phước. Linh chỉ đạo cấp dưới khai thác, "phù phép" việc chuyển nhượng trái pháp luật để Công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than tại mỏ than Minh Tiến với số lượng hơn 3 triệu tấn, gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép. Nhiều hoạt động sổ sách giấy tờ khác cũng được Linh và đồng bọn thực hiện nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Hỗ trợ đắc lực cùng Linh là hai anh em Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang bị truy tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Mua bán trái phép hóa đơn. Giang và Thanh cũng góp vốn vào Công ty Đông Bắc Hải Dương.

Với sự giúp sức của hai anh em Thanh và Giang, Linh đã thực hiện trót lọt việc khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, vượt hàng chục lần so với sản lượng được cấp trong giấy phép, thu lợi bất chính hơn 213 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số than khai thác trái phép được, nhóm của Linh đã mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Châu Thị Mỹ Linh; Bùi Hữu Giang; Bùi Hữu Thanh; Hà Anh Tuấn; Bùi Mạnh Cường; Ngô Đăng Hải; Ngụy Quang Thuyên; Doãn Thị Định; Bùi Hữu Thương; Bùi Hữu Khoa; Đỗ Thị Luyến; Nguyễn Tuấn Anh (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Cùng truy tố trong vụ án còn có nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Với sự làm ngơ, góp sức của những cán bộ tha hóa, biến chất này, nhóm của Linh đã thực hiện trót lọt những vi phạm trên.

Một trong những bị can được nhắc tới trong cáo trạng là Nguyễn Thế Giang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Dù được giao nhiệm vụ song Giang không tham gia đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và khoáng sản tại Công ty Yên Phước. Giang gần như chỉ căn cứ vào báo cáo của Công ty Yên Phước và không chỉ đạo kiểm tra thực tế, dẫn tới công ty trên "ăn" hàng triệu tấn than trái phép.

Cùng với đó, nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cũng bị xác định thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.