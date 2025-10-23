Khởi tố vụ án 13 tàu cá tháo thiết bị giám sát để khai thác trong vùng cấm

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh (47 tuổi, trú tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Trung (45 tuổi, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Quảng Ninh phối hợp Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản cùng Kiểm ngư tỉnh phát hiện 13 tàu cá cố tình tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) để khai thác thủy sản trái phép trong vùng cấm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 24 đến 28/6, tại vùng biển đặc khu Cô Tô, Phạm Văn Minh đã liên hệ, thỏa thuận với 13 chủ tàu cá để tháo thiết bị VMS nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Minh nhận 7 thiết bị từ các tàu cá và cùng Nguyễn Đức Trung lắp đặt lại trên hai tàu QN-65076-TS và QN-41320-TS do Trung quản lý. Trung còn nhận và cất giữ thêm 6 thiết bị khác.

Cơ quan điều tra xác định hai người này đã tháo trái phép tổng cộng 13 thiết bị giám sát hành trình, gây cản trở và làm rối loạn hệ thống quản lý tàu cá của cơ quan chức năng trong hơn 168 giờ, từ ngày 24/6 đến 14/7.

Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, giám sát tàu cá mà còn ảnh hưởng đến an ninh, chủ quyền trên biển và nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.