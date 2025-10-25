Chủ tàu cá bị khởi tố vì tắt thiết bị giám sát hành trình lúc ra khơi

Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hành (SN 1983, trú tại thôn Đông Đức, xã Đông Trạch) về tội Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hành là chủ tàu cá QB-92083-TS. Ngày 18/5, khi tàu cá này rời cảng Gianh để đi khai thác thủy sản, Hành đã cố tình ngắt nguồn điện của hai thiết bị giám sát hành trình trên tàu.

Nguyễn Văn Hành bị khởi tố (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Đến ngày 21/5, tàu cá của Hành bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ khi đang hoạt động trên vùng biển nước này. Sau đó, tàu cá cùng các thuyền viên đã được bàn giao cho Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 Việt Nam để xử lý theo quy định.

Hành vi của Nguyễn Văn Hành đã khiến hệ thống giám sát tàu cá bị gián đoạn trong hơn 68 giờ, gây rối loạn nghiêm trọng hoạt động quản lý, theo dõi của các cơ quan chức năng.

Vụ việc này được đánh giá là nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến những nỗ lực của Việt Nam trong việc gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.