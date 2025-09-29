Truy tìm nhóm thanh niên náo loạn khu công nghiệp ở TPHCM

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Hòa xác minh nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự trong khu công nghiệp.

Các thanh niên chở nhau chạy dàn ngang trong khu công nghiệp (Ảnh cắt từ video).

Chiều cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hàng chục thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang. Có xe chở 3 người, không đội nón bảo hiểm. Đoạn video cũng cho thấy một số thanh niên cầm theo hung khí.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trong Khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đoạn video này được một thanh niên trong nhóm quay lại và đăng lên mạng xã hội.