Truy tìm nhóm thanh niên náo loạn khu công nghiệp ở TPHCM
(Dân trí) - Hàng chục thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang, cầm hung khí gây náo loạn Khu công nghiệp Đồng An, TPHCM.
Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Hòa xác minh nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự trong khu công nghiệp.
Chiều cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hàng chục thanh niên chạy xe máy dàn hàng ngang. Có xe chở 3 người, không đội nón bảo hiểm. Đoạn video cũng cho thấy một số thanh niên cầm theo hung khí.
Qua xác minh, vụ việc xảy ra trong Khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đoạn video này được một thanh niên trong nhóm quay lại và đăng lên mạng xã hội.