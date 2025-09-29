Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ, cảnh báo ngập ở Đồng Nai và TPHCM

Ngày 29/9, Công ty Thủy điện Trị An thông báo sẽ xả lũ qua đập tràn xuống hạ lưu do lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ trung bình đạt 1.473m3/s. Dự kiến trong 1-2 ngày tới, lượng nước về hồ sẽ vượt 1.500m3/s, mực nước hồ đạt 60,54m (trong khi cao trình an toàn đập là 62m).

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, đồng thời mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, Công ty Thủy điện Trị An quyết định xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa.

Hồ Trị An xả tràn năm 2024 (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo đó, từ 13h ngày 30/9, Công ty Thủy điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện từ 750m3/s đến 820m3/s, tổng lượng nước xả xuống hạ du đạt 910-980m3/s.

Đến 16h cùng ngày, công ty sẽ tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 320m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện vẫn từ 750m3/s đến 820m3/s, nâng tổng lượng nước xả xuống hạ du lên 1.070-1.140m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết, nước sông Đồng Nai đang lên nhanh do mưa lớn ở thượng nguồn. Việc nước dâng cao khiến nhiều địa phương ven sông thuộc tỉnh Đồng Nai và TPHCM đối diện nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt nước 323km2, là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.