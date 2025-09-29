Điều tra vụ người đàn ông tẩm xăng tự thiêu ở TPHCM

Ngày 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã An Nhơn Tây cho biết, công an địa phương đang làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tẩm xăng tự thiêu vào chiều 28/9.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh người đàn ông cầm can xăng đứng trước căn nhà. Tại đây, người đàn ông lời qua tiếng lại với một người khác, sau đó tự tưới xăng lên người.

Người đàn ông cầm can xăng tự tưới lên cơ thể ở xã An Nhơn Tây (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếp đó, người này bật hộp quẹt khiến ngọn lửa bao trùm toàn bộ cơ thể. Thời điểm trên, trong căn nhà có nhiều người chứng kiến; vụ việc khiến một số người hoảng loạn, la hét.

Thấy lửa bùng lên, người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là ông T.T.T. (39 tuổi, quê Vĩnh Long).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.