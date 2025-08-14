Công an mật phục bắt băng nhóm trộm xe máy hoành hành ở chung cư

Ngày 14/8, Công an phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng cho biết đã phát hiện, bắt giữ một nhóm 7 thanh thiếu niên thực hiện liên tiếp 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Từ đầu tháng 8, tại phường Hải Vân liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp xe máy. Đặc biệt các vụ trộm xe thường xảy ra tại một khu chung cư.

Các đối tượng trong nhóm trộm cắp hàng loạt xe máy (Ảnh: Công an phường Hải Vân).

Công an phường Hải Vân đã triển khai kế hoạch mật phục, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, Công an phường Hải Vân xác định thủ phạm là nhóm thanh thiếu niên không có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy tại khu vực không có người trông giữ, trong khoảng thời gian từ 23h hôm trước đến 4h hôm sau, các đối tượng tìm cách lấy trộm.

Đêm 12/8, nhận định nhóm này tiếp tục ra tay tại khu chung cư trên, Công an phường Hải Vân phối hợp lực lượng an ninh cơ sở mật phục để bắt quả tang.

Qua mật phục, công an đã bắt quả tang Nguyễn Phương Nam (SN 2009, trú tại phường Hòa Cường) và Phan Thanh Phong (SN 2010, trú phường Hòa Khánh), đều thuộc thành phố Đà Nẵng, khi cả hai đang trộm cắp một xe máy.

Mở rộng điều tra, công an mời làm việc thêm 5 đối tượng cùng tham gia, gồm Trần Duy Anh (SN 2009, trú phường Sơn Trà); Lê Thị Bảo Trân (SN 2008) và Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 2009), cùng trú phường Hải Vân); Nguyễn Ngọc Bảo N. (SN 2010, trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 2009, trú xã Bà Nà). Tang vật thu giữ gồm 9 xe máy các loại.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 8 đến nay đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, sau đó tập kết tại khu vực bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (phường Hải Vân) để tìm nơi tiêu thụ.

Đáng chú ý, các đối tượng đều bỏ học, quen biết nhau qua mạng xã hội và thường xuyên lang thang, không có nơi lưu trú cố định.

Công an phường Hải Vân đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 2 Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra.