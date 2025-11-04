Truy tìm 2 kẻ cướp tiệm vàng ở TPHCM

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường An Phú điều tra, truy xét 2 thanh niên cướp giật chiếc nhẫn 1 lượng vàng.

Lúc 10h48 cùng ngày, 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy không gắn biển số đi trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi dừng xe cách tiệm vàng P.T.P. khoảng 20m, một thanh niên ngồi trên xe máy cảnh giới, người còn lại đeo khẩu trang bước vào tiệm vàng.

Camera ghi lại diễn biến vụ vờ mua vàng rồi cướp giật (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại đây, thanh niên này hỏi mua nhẫn vàng 1 lượng, trị giá hơn 140 triệu đồng. Khi nữ chủ tiệm đưa chiếc nhẫn cho thanh niên kiểm tra, đối tượng cầm nhẫn lao ra ngoài và nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Những người trong tiệm vàng đã đuổi theo, nhưng không kịp, bất lực nhìn 2 tên cướp phóng xe mất hút.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) đã đến trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, tiến hành truy xét 2 nghi phạm.