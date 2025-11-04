Nơi gắn biển hiệu "Chợ Nga" không thuộc tòa nhà Bưu điện TPHCM

Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh khu vực Bưu điện TPHCM (phường Sài Gòn, TPHCM) xuất hiện biển hiệu "Chợ Nga", UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra thông tin. Vừa qua, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị trường, UBND phường Sài Gòn, Viễn thông TPHCM, đơn vị thuê tòa nhà đã có buổi làm việc nhằm làm rõ nội dung nêu trên.

Theo báo cáo được gửi lên UBND TPHCM sau buổi làm việc, khu vực có địa chỉ 125 Hai Bà Trưng có 2 khu nhà. Khu nhà có treo biển "Chợ Nga" nằm giáp đường Nguyễn Văn Bình và đường Hai Bà Trưng thuộc quyền quản lý của Viễn thông TPHCM; khu nhà còn lại thuộc quản lý của Bưu điện TPHCM.

Tòa nhà Bưu điện TPHCM nằm trên đường Công trường Công xã Paris (Ảnh: Nam Anh).

Qua ghi nhận của đoàn công tác, khu nhà có biển "Chợ Nga" có một số thương nhân bố trí hàng hóa nhưng chưa hoạt động, khu vực có biển hiệu "The Box" vẫn đóng cửa.

Theo đại diện Viễn thông TPHCM, tòa nhà Bưu điện TPHCM và tòa nhà có treo biển "Chợ Nga" do 2 đơn vị khác nhau quản lý, là 2 phần tách biệt. Cụ thể, tòa nhà Bưu điện TPHCM có địa chỉ số 2 Công trường Công xã Paris do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam quản lý; tòa nhà 125 Hai Bà Trưng do Viễn thông TPHCM quản lý.

Do đó, việc đơn vị cho thuê tòa nhà 125 Hai Bà Trưng không gây ảnh hưởng đến tòa nhà Bưu điện TPHCM.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho rằng, công trình tại 125 Hai Bà Trưng chưa được xếp hạng di tích, không thuộc danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn. Tuy nhiên, tòa nhà lại nằm trong vùng lõi, tiếp giáp các di tích, công trình như Bưu điện TPHCM, Nhà thờ Đức Bà, Trụ sở UBND phường Sài Gòn...

Vì vậy, việc cải tạo tòa nhà 125 Hai Bà Trưng cần lưu ý đến màu sắc, trang trí bên ngoài để đảm bảo hài hòa, tránh tương phản với các công trình xung quanh.

Từ các ý kiến trên, Sở Công Thương TPHCM thông tin, địa chỉ số 125 Hai Bà Trưng không tồn tại chợ hiện hữu và không có định hướng phát triển chợ. Tòa nhà tại địa chỉ trên cũng đang sửa chữa, chưa ghi nhận hoạt động kinh doanh. Do đó, đơn vị chưa có đủ cơ sở để xác định loại hình hoạt động của "Chợ Nga".

Sở cũng nhận định, thông tin phản ánh việc "tòa nhà Bưu điện TPHCM thành chợ" là chưa chính xác. Tòa nhà 125 Hai Bà Trưng không phải tòa nhà Bưu điện TPHCM và chưa có hoạt động kinh doanh.

Do đó, Sở Công Thương đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo UBND phường Sài Gòn phối hợp các cơ quan chuyên môn theo dõi, rà soát, đánh giá hoạt động kinh doanh tại địa chỉ 125 Hai Bà Trưng. Khi phát hiện vi phạm, địa phương cần xử lý kịp thời và báo cáo UBND TPHCM nếu vượt thẩm quyền.